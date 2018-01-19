مكافحة الفكر المتطرف يؤكد استمرار الجهود الدولية لتصدي التنظيمات الإرهابية

نايف السالم(صدى):

أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ” اعتدال ” ، اليوم الخميس ، أن الجهود الدولية مستمرة في محاصرة التطرف وإغلاق جميع المسارات التي ينفذ منها، للتصدي لهذ الفكر، والتنظيمات الإرهابية وعزلهم عن البيئات الحاضنة.

وأضاف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن عمالقة التواصل الاجتماعي عزموا، في جلسة مع الكونجرس، أمس الأربعاء، مكافحة المحتوى المتطرف والقضاء على الايديولوجية المتطرفة عبر النشر.