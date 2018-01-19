بالصور.. أمير حائل يتوج أبطال رالي الدولي 2018

علي العنزي(صدى):

توج اليوم الخميس، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي حائل الدولي 2018م في نسخته الـ 13 ، السائق السعودي عيسى الدوسري وملاّحه الإماراتي علي عبيد بجائزة الأمير سعود بن عبدالمحسن، وذلك بعد تحقيقهما لأسرع توقيت في المراحل الثلاث الخاصة.

كما توج سموه أبطال سباقات الرالي بالمراكز الثلاث الأولى في فئتي السيارات والدراجات النارية، بحضور الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي والأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والأمير ناصر بن نواف بن ناصر بن عبدالعزيز والأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز وذلك في منتزه المغواة.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم بدئ حفل التتويج بآيات من الذكر الحكيم .