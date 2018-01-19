هاشتاق ” كلنا ضد التطرف ” يحارب الإرهاب عبر مغرديه

نايف السالم(صدى):

تسعى المملكة لمحاربة التطرف بكافة أطرافها ، ولأن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل إحدى القوى الناعمة المؤثرة على الشباب ، أطلق المواطنون عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” هاشتاق جديد مساء أمس الخميس ، يحمل مسمى ” كلنا ضد التطرف ” .

وتفاعل المواطنون مع بداية إطلاق الوسم ، حيث أكدوا أن الشعب السعودي واحد منذ تأسيس هذه الدولة أدام الله عليها أمنها واستقرارها ، مبرزين أن الشعب في تكاتف وتلاحم مع قياداته وهو ما يشكل يدًا واحدة ضد كل متطرف .

وفي سياق متصل ، أشاد المغردون بكلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – ، عندما قال في أحد لقاءاته ” لن نضيّع 30 عامًا من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة ، سوف ندمرهم اليوم فورًا ” ، كما طالب المدوّنون ، بمعاقبة المتطرفين ، مشدّدين على أنَّ كل متطرف وكل من تعاون مع جهات خارجية للإخلال بالأمن ، يجب ألا يفلت من العقاب ” .