الدفاع الجوي تتمكن من تدمير صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان

تركي السالم(صدى):

تمكنت منذ قليل قوات الدفاع الجوي، من تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على جازان بحسب ‘‘ العربية ‘‘ .

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