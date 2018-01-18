نشر : منذ 16 ساعة 2٬490 2 الاخبار المحلية الدفاع الجوي تتمكن من تدمير صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان تركي السالم(صدى): تمكنت منذ قليل قوات الدفاع الجوي، من تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على جازان بحسب ‘‘ العربية ‘‘ . تواصل سوف توافيكم بالتفاصيل حال ورودها. الوسوم:الدفاع الجوي, باليستي, صاروخ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41446 ] نشر منذ 10 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,,
,, اللهم انصر جنودنا وثبت اقدامهم وسدد رميهم ,, آمين ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6949 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يقويهم وينصرهم ويحفظهم .👍🏼💐👍🏼.