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الدفاع الجوي تتمكن من تدمير صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان

الدفاع الجوي تتمكن من تدمير صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان
تركي السالم(صدى):

تمكنت منذ قليل قوات الدفاع الجوي، من تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على جازان بحسب ‘‘ العربية ‘‘ .
تواصل سوف توافيكم بالتفاصيل حال ورودها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 41446 ] نشر منذ 10 ساعات

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,,

,, اللهم انصر جنودنا وثبت اقدامهم وسدد رميهم ,, آمين ,,

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