بالفيديو.. طارق الحبيب: العادة السرية عندي مثل الطعام والشراب
قال الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي إن الإجماع على تحريم العادة السرية غير موجود عند الفقهاء كما يُشاع، والضرورة موجودة الآن أكثر مما سبق، وتحديد الضرورة مقياسه تجنب الوقوع في المحرّم.
وأضاف الحبيب خلال لقاء له في برنامج ” يا هلا ” على قناة ” روتانا خليجية ” اليوم الخميس إن العادة السرية عندي مثل قضاء الحاجة، ومثل الطعام والشراب، مشيرًا إلى أن الأبحاث العلمية لم تثبت أضرارًا محددة لها سوى سرعة القذف في أول عامين فقط من الزواج.
ونصح الحبيب الشباب المضطر إلى ممارسة العادة السرية، ألا يربطها بخيال محدد، وألا يقضيها في سريره، مدخرا هذا السرير لزوجة المستقبل، وألا يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة ولمجرد تفريغ الحاجة، مبيناً أن وقوف الإسلام في وجه العادة السرية ليس وقوفا في سبيل متعة الشباب، بل حفاظا على متعة مستقبلية في الجنس الثنائي.
حسن[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
انحرف هالادمي الله لا يبلانا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6924 ] نشر منذ 2 ساعتين
طــــــــــــــــــــــــــــــيب .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ 1 ساعة
كل قربة بما فيها تنضحوا…..
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 640 ] نشر منذ 1 ساعة
فإن حكم الاستمناء هو عدم الجواز، وذلك لقوله تعالى في وصف عباده المؤمنين الذي يستحقون الفلاح:قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ………… وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:1-7].
وقد استدل العلماء بهذه الآية على تحريم ما يسمى بالعادة السرية أو الاستمناء، وقالوا: إن من فعل ذلك فقد فعل الاعتداءا المذكور في الآية.
والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب فقال لهم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري.
فعلم بهذا أن الاستمناء محرم وأنه ليس من وسائل تصريف الشهوة التي أرشدنا إليها القرآن والسنة، وذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فقد علم الناس أن للاستمناء أضراراً كثيرة على الجسم، وعلى التفكير.
وفيما يخص وجود حديث صحيح في التحريم فإن تحريمه مستنبط من قوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُون٠
الله يرحم الحال مثل الأكل والشرب باين على شكلك تمر الصيدلية من حين وحين وتأخذ سنافي التحريم موجود بالكتاب والسنه أناس ما تفقه وتفتي اخر زمن ٠
صداوي[ عدد التعليقات: 1552 ] نشر منذ 45 دقيقة
هو نفسيه اصلا 😂😂😂
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6142 ] نشر منذ 23 دقيقة
خذوا الحكمه من افواه المجانين يقصد ( واحد في خمسه )