المعارضة القطرية: مساهمة إيران في استضافة كأس العالم 2022 على أرضنا فضيحة

طلال الضوي(صدى):

أكدت المعارضة القطرية، أن الشعب القطري، لن يبقى صامتًا جراء هذا الاختراق السافر للمجتمع من قبل الأمير تميم بن آل ثاني، قائلة ” ماذا بعد يا تميم.. الأمن، العسكر، السياسة والإعلام.. في أحضان الملالي والإخوان.. والأن جاء دور الرياضة.. شعبنا لن يبقى ساكنا جراء هذا الاختراق السافر لسيادتنا ومجتمعنا…التغيير قادم ” .

ووصفت المعارضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” مساهمة إيران في استضافة كأس العالم 2022 على أرضنا الحبيبة, فضيحة جديدة من مسلسل فضائح تميم وحاشيته ” .