المعارضة القطرية: مساهمة إيران في استضافة كأس العالم 2022 على أرضنا فضيحة
أكدت المعارضة القطرية، أن الشعب القطري، لن يبقى صامتًا جراء هذا الاختراق السافر للمجتمع من قبل الأمير تميم بن آل ثاني، قائلة ” ماذا بعد يا تميم.. الأمن، العسكر، السياسة والإعلام.. في أحضان الملالي والإخوان.. والأن جاء دور الرياضة.. شعبنا لن يبقى ساكنا جراء هذا الاختراق السافر لسيادتنا ومجتمعنا…التغيير قادم ” .
ووصفت المعارضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” مساهمة إيران في استضافة كأس العالم 2022 على أرضنا الحبيبة, فضيحة جديدة من مسلسل فضائح تميم وحاشيته ” .
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