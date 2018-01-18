باكستان تطالب المملكة بزيادة حصة العمالة في البناء والخدمات

إسلام آباد(صدى):

طلبت باكستان من المملكة زيادة حصة العمالة الباكستانية في عدة قطاعات أبرزها البناء والخدمات، حيث أبدت إسلام أباد رغبتها في الاستفادة من رؤية المملكة 2030، التي توفر عشرات الآلاف من الوظائف في هذه القطاعات.

وقال وزير التجارة الباكستاني ” برويز مالك ” ، أن حكومة إسلام أباد، تقدمت باقتراح بأن يتم إنشاء مركز تدريب للعمالة الباكستانية وفقاً لمتطلبات العمل في المملكة.

وقالت تقارير إعلامية إن باكستان وجهت دعوات إلى الشركات بإقامة مصاف نفطية على أراضيها إلى جانب الاستثمار في باكستان.