بالفيديو.. سرقة 17 ألف دولار من البنك اللبناني السويسري

بيروت(صدى):

تمكن ملثمان اليوم الخميس، من اقتحام البنك اللبناني السويسري، وسرقة 17 ألف دولار أمريكي دون مقاومة بعدما أطلقا النار داخل المصرف؛ ما أثار الهلع في نفوس الموظفين والعملاء.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي وثق بواسطة كاميرات المراقبة، دخول شخصين ملثمين المصرف، ويطلقان أعيرة نارية لإخافة الموجودين داخله.

فيما أظهر فيديو آخر التقطه أحد موظفي البنك بكاميرا هاتفه حالة الفزع التي سادت بين الموظفات في المكان، اللاتي لم يتوقفن عن الصراخ طوال عملية السطو.