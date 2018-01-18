بالصور.. وزير الثقافة والإعلام يعقد ورشة عمل حول تطوير المؤسسة الصحفية

واس(صدى):

اجتمع معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء اليوم، برؤساء تحرير الصحف المحلية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة من الموضوعات منها وضع المؤسسات الصحفية المحلية، ودراسة سبل التطوير في التحرير والانتشار والتأثير، وتوظيف التقنية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة المحتوى الإعلامي.

كما تم استعراض التجارب والممارسات الدولية للاستفادة من الخبرات المشابهة، ومناقشة وسائل وسبل تطوير قطاع الإعلام والنهوض بصناعة الصحف لكي تكون منافسة وذات تأثير قوي يتناسب مع مكانة المملكة السياسية والاقتصادية والثقافية.

ومن خلال تبادل الآراء والأفكار تمت دراسة سبل مواجهة الوضع المالي الذي تمر به المؤسسات الصحفية، وخرج الاجتماع بمجموعة توصيات مهمة في مجال الاستثمار للاستفادة من أصول المؤسسات الصحفية وكذلك النظر في سوق الإعلان والبحث عن المشاركة الفعالة والمؤثرة في هذا السوق، وفي مجال التدريب والابتعاث لتنمية الكفاءات الصحفية المتميزة في سبيل النهوض بالعمل الإعلامي المحلي والخارجي.