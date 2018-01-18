الخدمة المدنية تعلن موعد الإعلان عن المرشحين الرجال للوظائف التعليمية

فاطمة المالكي(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف ، اليوم الخميس ، إنه سيتم الإعلان عن أسماء المُرشحين النهائية من الرجال المتقدمين لوظائف تعليمية يوم غد الجمعة .

وعلق ” المنيف ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” سيتم بإذن الله تعالى الإعلان عن أسماء المرشحين النهائية رجال من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية يوم غد الجمعة، وسيتم دعوتهم لمتابعة موقع وزارة التعليم وحسابات الوزارة ومتحدثها الرسمي على تويتر لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهم، وبالتوفيق ” .