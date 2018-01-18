” هيئة الإعلام ” تكشف الهدف من تصنيف الألعاب الإلكترونية

عادل الحربي (صدى):

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن الهدف من تصنيف الألعاب الإلكترونية تقديم المساعدة في معرفة وتحديد طبيعة المحتوى المقدم في هذه الألعاب، فضلا عن توضيح مدى ملاءمتها للفئات العمرية.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن التصنيف يتسم بالتوافق مع القيم والأخلاق المجتمعية.

وألزمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الشركات المحلية والوكلاء والموزعين بطباعة التصنيف العمري على أغلفة الألعاب قبل توزيعها على منافذ البيع.