  • الخميس 18

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. قبيلة مراد تتبرأ من حسين حازب لثبوت خيانته باليمن

قبيلة مراد تتبرأ من حسين حازب لثبوت خيانته باليمن

قبيلة مراد تتبرأ من حسين حازب لثبوت خيانته باليمن
فهمي محمد(صدى):

أعلنت قبيلة مراد في مأرب تبرؤها من حسين حازب , ووقع كبار مشائخ القبيلة وثيقة عمدت من كبار المراجع العرفية والقبلية على أهدار دم حسين حازب وقالت القبيلة أنه أصبح مهدور الدوم والعظم , وذلك لثبوت خيانته الوطنية .

وقالت القبيلة في الوثيقة الموقعة إن حازب أصبح لا يمثل قبيلة مراد ولا مواقفها الوطنية وذلك بعد تكرار خيانته للوطن ولشهداء اليمن عموما وشهداء قبيلة مراد خصوصا .

وأكد الحكم القبلي الصادر عن قبائل مراد أن حسين حازب أصبح تابعا ومنحازا للعصابات الحوثية الايرانية .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *