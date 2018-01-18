قبيلة مراد تتبرأ من حسين حازب لثبوت خيانته باليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قبيلة مراد في مأرب تبرؤها من حسين حازب , ووقع كبار مشائخ القبيلة وثيقة عمدت من كبار المراجع العرفية والقبلية على أهدار دم حسين حازب وقالت القبيلة أنه أصبح مهدور الدوم والعظم , وذلك لثبوت خيانته الوطنية .

وقالت القبيلة في الوثيقة الموقعة إن حازب أصبح لا يمثل قبيلة مراد ولا مواقفها الوطنية وذلك بعد تكرار خيانته للوطن ولشهداء اليمن عموما وشهداء قبيلة مراد خصوصا .

وأكد الحكم القبلي الصادر عن قبائل مراد أن حسين حازب أصبح تابعا ومنحازا للعصابات الحوثية الايرانية .