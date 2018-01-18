غدًا.. الاتحاد يواجه الاتفاق في كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

في افتتاح مباريات الدور 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، يلتقي يوم غدٍ الجمعة، فريق الاتحاد نظيره فريق الاتفاق على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويتطلع الفريقان إلى مواصلة مشوارهما في المسابقة سعيا لإحراز اللقب الأغلى في المسابقات السعودية .

وكان الاتحاد قد تمكن من بلوغ الدور 16 من المسابقة، بعد أن تجاوز فريق الكوكب في الدور 32 بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وحيد، واستطاع الاتفاق الوصول لهذا الدور بعد أن تغلب على الطائي بنتيجة 6 أهداف دون مقابل .