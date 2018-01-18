مقتل امرأتين بهجوم على فريق طبي في باكستان

إسلام آباد(صدى):

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الخميس، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على فريق طبي تابع لبرنامج التطعيم ضد شلل الأطفال في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان مما أدى إلى مقتل امرأتين.

وأوضحت مصادر الشرطة، أن الهجوم وقع أثناء قيام الفريق بتطعيم الأطفال في أحد أحياء مدينة كويتا، مشيرة إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار.

من جانبه دان رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي الهجوم على الفريق الطبي، وأمر السلطات المعنية بإجراء تحقيق فوري والقبض على الجناة.