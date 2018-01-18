عادل المزروع يعرب عن سعادته باستضافة كؤوس الملوك والأمراء الثالث

سعيد العجل(صدى):

عبر مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع , عن سعادته باستضافة كؤوس الملوك والأمراء الثالث يومي الجمعة والسبت المقبلين ،ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439هـ ، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في مدينة الرياض .

وقال بهذه المناسبة : إن رياضة الفروسية التي قامت على المعاني النبيلة وتعزز سمة الوفاء وتستحضر هؤلاء الرموز في نشاطاتها المختلفة ، حيث كانت السباقات الكبيرة التي ينظمها نادي الفروسية تعزز هذا الجانب ، وتحمل اسم ملوكنا وقادتنا في رمز لما تمثله أسماؤهم من دلالات عميقة ، مشيرا إلى أنه قبل عامين انطلقت فكرة هذا الكرنفال (كؤوس الملوك ) عرفانا بما لملوكنا السابقين – رحمهم الله – من فضل على الوطن بشكل عام وعلى الفروسية بشكل خاص .

وأفاد المزروع أن الفروسية سخر لها عز وجل رجالاً مخلصين نذروا حياتهم خدمة لدينهم وامتهم ووطنهم ، لهذا ارتبط جميع ملوك المملكة العربية السعودية بهذه الرسالة العظيمة والغاية النبيلة ، ولأن الوفاء سمة أصيلة في مجتمعنا فقد خلد التاريخ كل الجهود التي بذلها ملوكنا الراحلين رحمهم الله جميعا في جميع المجالات وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، كما بقي ارتباطنا بهذه القيم الأصيلة ممتداً جيلا بعد جيل ، ورياضة الفروسية التي قامت على المعاني النبيلة تعزز سمة الوفاء وتستحضر هؤلاء الرموز في نشاطاتها المختلفة ومن هنا .

وقال ” :تم اعتماد كؤوس كل من الملوك سعود وفيصل وخالد وعبدالله وفهد وسمو الأمير بدر بن عبدالعزيز – رحمهم الله – جميعاً ليتشكل منها الكرنفال في موسمه الأول ، وفي الموسم الثاني للكرنفال العام الماضي الذي تميز بإضافة كأسين يحملان اسم كل من سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمهما الله – .، ليصبح عدد الكؤوس ثمانية تقام على مدى يومين متتاليين .

وأكد مدير عام نادي الفروسية حرص النادي على إقامة نشاطات احتفالية تواكب هذه المناسبة الغالية والمسابقات الخاصة بالجمهور والأفلام الوثائقية ومعرض الصور التاريخية وغيرها من الأنشطة التي توفر بيئة جاذبة ومنوعة تستقطب الأسر والعائلات .