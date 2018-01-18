بالفيديو.. استقبال الشعراء للأميرة ريما بنت بندر في مهرجان ربيع أشيقر

علي القحطاني (صدى):

شهد مهرجان ربيع أشيقر 1439، حضور وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود ، التي حظيت بترحيب كبير من قبل أهالي أشيقر.

وقدم أحد الشعراء عبر مسرح المهرجان، قصيدة للترحيب بالأميرة ريما بنت بندر، والتي نالت استحسان الحضور.

يُذْكر أنَّ الأميرة ريما قامت بزيارة للمهرجان، الأربعاء 17 يناير الجاري، واطلعت على معظم فعالياته.