خبراء يُدرجون محمد علي الحوثي ضمن قائمة العقوبات الأممية

فهمي محمد(صدى):

أدرج تقرير خبراء لجنة العقوبات الخاصة باليمن، القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي ، ضمن قائمة العقوبات الأممية؛ بسبب دوره في تهديد الأمن والسلم في المنطقة.

ووفقًا لوسائل إعلامية، فلم يستبعد التقرير إدراج الرصد الشامل للوضع اليمني خلال عام 2017 الماضي، حيث أن هناك خبراء صواريخ أجانب يزودون الحوثيين بالمشورة التقنية ، حيث ذكر في أحد نصوصه ” من شبه المؤكد عدم امتلاك الحوثيين القدرة الهندسية أو التصميمية لصنع صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى ” .

يذكر أن المملكة وضعت في وقت سابق محمد الحوثي في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الـ 40 إرهابي حوثي ، حيث رصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى القبض عليه أو تحديد مقر تواجده.