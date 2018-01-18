” ادعم ناديك ” ترفع إجمالي المشاركين إلى أكثر من 115 ألفًا

ماجد الأشرم(صدى):

يواصل جماهير الكرة تفاعلهم مع مبادرة ” ادعم ناديك ” لأندية دوري المحترفين ، حيث وصل اجمالي المشاركين في الحملة اليوم الخميس إلى أكثر من 115 ألف داعم .

ومن جانبه ، نشر معالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ، ترتيب الأندية من الأكثر للأقل حصولًا على الدعم ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، حيث لا يزال الهلال في الصدارة بنسبة 31.48% من الدعم ، ويستمر النصر في ملاحقته بنسبة مشاركة وصلت إلى 30.46% .