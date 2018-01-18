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” ادعم ناديك ” ترفع إجمالي المشاركين إلى أكثر من 115 ألفًا

” ادعم ناديك ” ترفع إجمالي المشاركين إلى أكثر من 115 ألفًا
ماجد الأشرم(صدى):

يواصل جماهير الكرة تفاعلهم مع مبادرة ” ادعم ناديك ” لأندية دوري المحترفين ، حيث وصل اجمالي المشاركين في الحملة اليوم الخميس إلى أكثر من 115 ألف داعم .

ومن جانبه ، نشر معالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ، ترتيب الأندية من الأكثر للأقل حصولًا على الدعم ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، حيث لا يزال الهلال في الصدارة بنسبة 31.48% من الدعم ، ويستمر النصر في ملاحقته بنسبة مشاركة وصلت إلى 30.46% .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1548 ] نشر منذ 2 ساعتين

لو الدعم للجمعيات الخيريه كان أفضل فيه الأجر .للأسف تدعم لاعب راتبه الشهري 500 الف وعقدة يصل إلي 20 مليون.

[ عدد التعليقات: 3870 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله ماعندي نادي علشان ادعمه

[ عدد التعليقات: 774 ] نشر منذ 44 دقيقة

ادعم رجال امننا افضل من حقين الكوره رواتبهم اكثر من رواتب عاليه مايستحقون من يدعمهم وش استفدنا منهم

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