الشباب يؤدي تمارين إحماء وتسخين ولياقة مكثفة

نواف السالم(صدى):

قام نادي الشباب بحصته التدريبية عصر اليوم الخميس على إستاد الأمير خالد بن سلطان، بقيادة مساعد المدرب رودريقز، الذي استهلها بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة غونزاليس.

وأدى تدريبات فنية منوعة؛ حيث ركز من خلالها على المهارات الفردية فيما يتعلق بالتحكم بالكرة عند الاستلام والتسليم، والتمرير السريع من لمسة واحدة، ثم ألحقها المدرب بمناورة تكتيكية على ثلثي الملعب شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة، والتحرك في الفراغات، والضغط على حامل الكرة، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.