مؤتمر الأزهر: قرار ترامب بشأن القدس ” حبر على ورق “

القاهرة(صدى):

أكد البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي صدر في القاهرة اليوم على عروبة القدس وهويتها الإسلامية منتقدًا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إليها معتبرًا أنه حبر على ورق.

وأضاف البيان الذي تلاه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى أن المدينة المقدسة هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، معتبرا القرار الأمريكي فاقدا للشرعية الدولية.

وقال البيان الختامي إن “ عروبة القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير وهي ثابتة تاريخيا ولن تفلح المحاولات الصهيونية في تزييف التاريخ ” .

ورفض البيان بشكل قاطع “ قرار الإدارة الأمريكية الأخير الذي لا يعدو بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي حبرا على ورق باعتبارها قرارات فاقدة للشرعية الدولية ” .