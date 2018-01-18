طيار يظهر براعته في الهبوط بسلام بعد عطل في المحرك
أذهل قائد طائرة مدنية الركاب بعدما أظهر براعته المهنية الفائقة ، من خلال الهبوط بسلام في منطقة صحراوية بعد حدوث عطل مفاجئ بالمحرك .
وكانت الطائرة الماليزية ” ماليجا إيرلاينز ” ، تقوم برحلة بين سيدني وكوالالمبور وهي تحمل على متنها 224 راكبًا ، إلا أنها هبطت اضطراريًا في أليس سبرينغز بصحراء أستراليا ، بسبب عطل في المحرك ؛ وهو ما أثار ذعر المسافرين ، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الأسترالية .
وأفادت شركة الطيران الماليزية إنه تم تغيير مسار الطائرة من طراز ” إيرباص ايه 330-300 لأسباب تقنية ، ونجحت الطائرة في الهبوط بالفعل دون مشكلات .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8021 ] نشر منذ 50 دقيقة
الطيران بصراحة اصبح مخيف جدا
الحربي[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 14 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، حوادث وخلل الطائرات هالأيام كثر بالحيل ؛ لذلك كل واحد يضبط له منطاد هوائي ويحلق
بالسماء على راحته بعد أخذ التصاريح اللازمة من هيئة الطيران المدني ، بلاحجوزات ولا رسومات عفش زايد
ولاهم يحزنون ، حلق على راحتك يالسنافي 😂😂😂 لكن لاتنسى تضبط الباراشوت (( parachute)) على
ظهرك ؛ حتى تبدل الوضعية 😂😂😂 ليا احتاس عليك المنطاد الهوائي 😂😂😂☝️☝️☝️
مع وافر المحبة .