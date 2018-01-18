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طيار يظهر براعته في الهبوط بسلام بعد عطل في المحرك

طيار يظهر براعته في الهبوط بسلام بعد عطل في المحرك
كوالالمبور(صدى):

أذهل قائد طائرة مدنية الركاب بعدما أظهر براعته المهنية الفائقة ، من خلال الهبوط بسلام في منطقة صحراوية بعد حدوث عطل مفاجئ بالمحرك .

وكانت الطائرة الماليزية ” ماليجا إيرلاينز ” ، تقوم برحلة بين سيدني وكوالالمبور وهي تحمل على متنها 224 راكبًا ، إلا أنها هبطت اضطراريًا في أليس سبرينغز بصحراء أستراليا ، بسبب عطل في المحرك ؛ وهو ما أثار ذعر المسافرين ، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الأسترالية .

وأفادت شركة الطيران الماليزية إنه تم تغيير مسار الطائرة من طراز ” إيرباص ايه 330-300 لأسباب تقنية ، ونجحت الطائرة في الهبوط بالفعل دون مشكلات .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8021 ] نشر منذ 50 دقيقة

الطيران بصراحة اصبح مخيف جدا

[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 14 دقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، حوادث وخلل الطائرات هالأيام كثر بالحيل ؛ لذلك كل واحد يضبط له منطاد هوائي ويحلق

بالسماء على راحته بعد أخذ التصاريح اللازمة من هيئة الطيران المدني ، بلاحجوزات ولا رسومات عفش زايد

ولاهم يحزنون ، حلق على راحتك يالسنافي 😂😂😂 لكن لاتنسى تضبط الباراشوت (( parachute)) على

ظهرك ؛ حتى تبدل الوضعية 😂😂😂 ليا احتاس عليك المنطاد الهوائي 😂😂😂☝️☝️☝️

مع وافر المحبة .

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