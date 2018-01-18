طيار يظهر براعته في الهبوط بسلام بعد عطل في المحرك

كوالالمبور(صدى):

أذهل قائد طائرة مدنية الركاب بعدما أظهر براعته المهنية الفائقة ، من خلال الهبوط بسلام في منطقة صحراوية بعد حدوث عطل مفاجئ بالمحرك .

وكانت الطائرة الماليزية ” ماليجا إيرلاينز ” ، تقوم برحلة بين سيدني وكوالالمبور وهي تحمل على متنها 224 راكبًا ، إلا أنها هبطت اضطراريًا في أليس سبرينغز بصحراء أستراليا ، بسبب عطل في المحرك ؛ وهو ما أثار ذعر المسافرين ، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الأسترالية .

وأفادت شركة الطيران الماليزية إنه تم تغيير مسار الطائرة من طراز ” إيرباص ايه 330-300 لأسباب تقنية ، ونجحت الطائرة في الهبوط بالفعل دون مشكلات .