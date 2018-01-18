إعلان أسماء الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم الخميس، أسماء الفائزين في فئة جمل30 للوني الشقح والحمر.
وأوضحت اللجنة أن نتائج في فئة جمل30 الحمر كالتالي:
الأول: هلال بجاد الحليو العتيبي.
الثاني: ناصر هادي ناصر الهاجري.
الثالث: طلال سليمان فرحان البقمي.
الرابع: كاسب خليل فدغوش العتيبي.
الخامس: منصور بندر سمير العتيبي.
السادس: شليويح سطام شليويح المطيري.
السابع: محمد عبد الله محمد الحميدان.
الثامن: محسن جابر محسن آل تميم.
التاسع: محمد فلاح خليف العدواني.
العاشر: عجاب عجير سراح الدلبحي.
فيما جاءت نتائج فئة الجمل 30 الشقح كما يلي:
الأول: مجعد فهد محمد الدوسري.
الثاني: عبد الله عبد الهادي إبراهيم الدوسري.
الثالث: سعد محمد فلاح السبيعي.
الرابع: صالح سعد عبد الهادي الدوسري.
الخامس: سعود قاعد براك الحارثي.
السادس: عبد الله سفر مسفر الغامدي.
السابع: محمد شجاع شاهرالغبيوي.
الثامن: سلطان عبيد ماجد الشيباني.
التاسع: محمد عبد الله حسين البقمي.
العاشر: فهد جدعان مسلم بن شوية.
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