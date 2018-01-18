إعلان أسماء الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حمود العنزي (صدى):

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم الخميس، أسماء الفائزين في فئة جمل30 للوني الشقح والحمر.

وأوضحت اللجنة أن نتائج في فئة جمل30 الحمر كالتالي:

الأول: هلال بجاد الحليو العتيبي.

الثاني: ناصر هادي ناصر الهاجري.

الثالث: طلال سليمان فرحان البقمي.

الرابع: كاسب خليل فدغوش العتيبي.

الخامس: منصور بندر سمير العتيبي.

السادس: شليويح سطام شليويح المطيري.

السابع: محمد عبد الله محمد الحميدان.

الثامن: محسن جابر محسن آل تميم.

التاسع: محمد فلاح خليف العدواني.

العاشر: عجاب عجير سراح الدلبحي.

فيما جاءت نتائج فئة الجمل 30 الشقح كما يلي:

الأول: مجعد فهد محمد الدوسري.

الثاني: عبد الله عبد الهادي إبراهيم الدوسري.

الثالث: سعد محمد فلاح السبيعي.

الرابع: صالح سعد عبد الهادي الدوسري.

الخامس: سعود قاعد براك الحارثي.

السادس: عبد الله سفر مسفر الغامدي.

السابع: محمد شجاع شاهرالغبيوي.

الثامن: سلطان عبيد ماجد الشيباني.

التاسع: محمد عبد الله حسين البقمي.

العاشر: فهد جدعان مسلم بن شوية.