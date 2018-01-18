رئيس الوزراء اليمني: إيران ساعدت الحوثيين على تزوير العملة اليمنية

فهمي محمد(صدى):

قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إن قيام الحوثيين بمساعدة إيران بتزوير العملة اليمنية، أحد أسباب تهاوي الريال اليمني.

وأوضح ” ابن دغر ” ، أن الإيرانيين تورطوا في الحصول على معدات من دول غربية لتزوير الريال اليمني.

يذكر أن سعر الريال اليمني كان قد تهاوى إلى القاع هذا الأسبوع، أمام العملات الأجنبية، كما تجاوز سقف الـ 500 ريال للدولار إلا أنه عاود الصعود بعد الدعم السخي الذي قدمته المملكة أمس.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أمر أمس بإيداع ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك 3 مليارات دولار.