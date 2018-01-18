وفاة الإعلامية آلاء العوادي بعد صراع مع السرطان
توفيت الإعلامية العراقية آلاء العوادي، صباح اليوم الخميس، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، الذي لم يجبرها عن وقف عملها لتحارب المرض الخبيث وتؤكد للجميع قوتها، كما كانت تشارك في العديد من الأعمال الخيرية.
ولم تتوقف آلاء عن التواصل مع جمهورها وكانت تنشر صورا لها عبر حسابها في موقع ” إنستجرام ” ، تؤكد من خلال تعليقها عليها تمسكها بالحياة ومحاربتها للآلام.
وكانت الاعلامية الراحلة تقدم فقرة السياحة العلاجية ضمن برنامج ” صباح الخير يا عرب ” الذي يعرض على قناة MBC، وكانت تتميّز بروحها المرحة وصلابتها في مواجهة المرض الخبيث الذي لم يمنعها في الاستمرار بعملها وبنشاطاتها الانسانية والعائلية.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6917 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمها إن شاء الله .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3870 ] نشر منذ 1 ساعة
اخي راعي الددسن لا يصح ان تقول الله يرحمها ان شاء الله
الاولى عدم اشتمال الدعاء على كلمة ان شاء الله
فمثلا لايصح تقول الله يغفري ان شاء الله
او الله يرزقني ان شاء الله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6917 ] نشر منذ 57 دقيقة
تسلم أخي وعزيزي غييييوووورررر على ألتوضيح بارك الله فيك .🌹🌺💐.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1067 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يرحمها امين