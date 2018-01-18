وفاة الإعلامية آلاء العوادي بعد صراع مع السرطان

أماني الغامدي(صدى):

توفيت الإعلامية العراقية آلاء العوادي، صباح اليوم الخميس، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، الذي لم يجبرها عن وقف عملها لتحارب المرض الخبيث وتؤكد للجميع قوتها، كما كانت تشارك في العديد من الأعمال الخيرية.

ولم تتوقف آلاء عن التواصل مع جمهورها وكانت تنشر صورا لها عبر حسابها في موقع ” إنستجرام ” ، تؤكد من خلال تعليقها عليها تمسكها بالحياة ومحاربتها للآلام.

وكانت الاعلامية الراحلة تقدم فقرة السياحة العلاجية ضمن برنامج ” صباح الخير يا عرب ” الذي يعرض على قناة MBC، وكانت تتميّز بروحها المرحة وصلابتها في مواجهة المرض الخبيث الذي لم يمنعها في الاستمرار بعملها وبنشاطاتها الانسانية والعائلية.