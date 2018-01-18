البيت الأبيض: ترامب لم يكن على ” إطلاع كاف ” حول الجدار مع المكسيك

واشنطن(صدى):

أكد كبير موظفي البيت الأبيض الجنرال المتقاعد جون كيلي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن على ” إطلاع كاف ” على المسألة عندما تعهد بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وأضاف ” كيلي ” ، انه تمكن خلال لقاء مع أعضاء من أصل اسباني في الكونغرس من اقناع الرئيس بأنه ليس من الضروري تشييد جدار، وأن موقف ترامب حول المسألة احدى الشعارات الاساسية في حملته الانتخابية قد تطور، وعين كيلي في منصبه قبل ستة اشهر لتنظيم الوضع بعد البدايات الفوضوية لإدارة ترامب.