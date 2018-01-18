بالصور.. ” زراعة المدينة ” تعلن انتهاء عمليات تطهير سوق الطيور

نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع إمارة المدينة المنورة، والأمانة، والصحة، إضافة إلى الأمن، الانتهاء من تطبيق الإجراءات الوقائية وخطط الطوارئ لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 بعد ثبوت إصابة في المدينة المنورة سابقاً.

وحصرت الإدارة العامة لشؤون الزراعة في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، أعداد الطيور المتواجدة في المزارع في مساحة 5 كيلو مترات مربعة من بؤرة الإصابة.

كما أوضحت الإدارة، أنه تم التخلص الآمن من جميع الطيور الموجودة في السوق والمزارع، وتطهير المنطقة المصابة والمناطق المشتبه بالإصابة فيها، بما يتوافق مع اشتراطات الأمن الحيوي وعمليات التطهير للمناطق الموبوءة.