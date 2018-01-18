كشف تفاصيل التكلفة المالية لوقود متسابقي رالي حائل

نواف السالم(صدى):

كشف بطل رالي حائل الأسبق والمراقب الفني الحالي لراليات حائل الدولية الكابتن فرحان الشمري، بحسب تقديراته قيمة التكلفة المالية لاستهلاك المركبات المشاركة في رالي حائل الدولي 2018 خلال الـ72 ساعة الماضية تبلغ أكثر من 55 ألف ريال.

وقال الشمري في تصريحات صحفية، ” إن المركبات تختلف فيها سعة خزان الوقود ونوعية الوقود المستخدم، فهناك مركبات يتسع خزان الوقود لنحو 70 لترا، وأخرى لـ 30 لترا، إضافة إلى خزانات الوقود الاحتياطية، نضيف إلى ذلك الدراجات النارية، ومركبات الباجي المشاركة في الرالي الدولي ” .

يذكر أن منطقة حائل تضم مجموعة من الجبال تتركز معظمها في وسط المنطقة، وتزيد ارتفاعاتها على 1100 متر فوق سطح البحر، ويبلغ إجمالي مساحة الجبال عموما في منطقة حائل نحو 6818 كم2، وتمثل نسبة 5.77% من إجمالي مساحة المنطقة.