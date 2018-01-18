بالصور.. شرطة مكة تطيح بمصنعين مخالفين للبطاطس والمساويك

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من شن حملة أمنية فجر اليوم الخميس ، أسفرت عن إحباط مصنعين مخالفين تديرهما عمالة مخالفة واحدة للبطاطس وأخرى للمساويك .

وانطلقت الحملة التابعة لـ ” وطن بلا مخالف ” بعد صلاة الفجر ، بعدما تم عقد اجتماع مصغر لقائد المهمة ، بتوجيه من قائد شرطة العاصمة المقدسة ، حيث تم تحديد المواقع المستهدفة ، ومن ثم نجحوا في القبض على 91 مخالفًا للأنظمة من مختلف الجنسيات .

ونجح رجال الأمن في ضبط موقعين بحي النكاسة وبالمسفلة للمساويك ، حيث يتم فيه إضافة مواد مجهولة المصدر على أعواد السواك لتبدو طرية أثناء استخدامها ، ويتم وضعها بداخل دورات المياة ثم تغليفها وتسويقها وبيعها في الأسواق بعلامات تجارية مقلدة .

وضبطت قوات الأمن الأجهزة المستخدمة في التغليف والطبع ، والتي تستخدم في تقليد العلامات التجارية ، فضلًا عن كميات كبيرة من المساويك المعدة للبيع والتسويق ، ثم انتقلت الجهات المختصة للمصنع الآخر للبطاطس والذي ضبط في أحد المنازل ليتم فيه تجهيزها بصورة بدائية وأدوات غير صحية لتسويقها في المطاعم والبوفيهات .