بالصور.. أمانة عسير تغلق مخبزا مخالفا بحي شمسان

أبها(صدى):

قامت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الرخص الصحية والمهنية والرقابة، بتنفيذ حملاتها التفتيشية على المنشآت الصحية والمهنية في إطار جهودها للإحكام عملية الرقابة على جميع المحلات الصحية والمهنية.

ونفذت الفرق الميدانية جولات تفتيشية بإشراف ميداني مباشر من مدير إدارة الرخص والرقابة الشاملة المكلف المهندس احمد الشهراني ومدير إدارة الرقابة الصحية المكلف أحمد آل يعلا.

وأوضح المهندس الشهراني أن المراقبين نفذوا حملات تفتيشية مساء أمس لعدد من المحلات التجارية، وذلك ضمن حملات رقابية مكثفة تقوم بها أمانة منطقة عسير بشكل مستمر لتعزيز سلامة أسواقها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ومدى استيفائها للشروط الصحية.

