التأمينات: لم نخصم أي مبالغ من المعاشات

عادل الحربي (صدى):

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإنها لم تقم بخصم أي مبالغ من معاشات مستفيديها وأنه تم إيداع المعاشات وبدل غلاء المعيشة المحدد بـ500 ريال في حسابات مستفيديها البنكية كاملة.

وأضافت : ‏بإمكان المستفيد التواصل مع البنك الخاص به في حال وجود اختلاف في مبلغ المعاش أو البدل.

وأوضحت أنه ‏يتم توزيع مبلغ بدل غلاء المعيشة 500 ريال على جميع أفراد العائلة المستحقين بالتساوي وإذا كان المستحق فردا واحدا فقط يمنح كامل المبلغ 500 ريال، واذا كانوا شخصين فيستلمون 250 ريالاً لكل شخص.