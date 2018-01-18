الأمير محمد بن سلمان يتلقى برقية شكر من الفريق ” الأحمر “

نايف السالم(صدى):

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر من نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، الذي رفع في البرقية نفسها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على توجيهه الكريم بإيداع ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي، استجابةً لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال نائب الرئيس اليمني: إن المواقف النبيلة التي تمثلت في قرارات خادم الحرمين وولي عهده قائد تحالف دعم الشرعية منذ انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على بلادنا؛ لتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أصالة قيادة المملكة ونبل مقصدها ومتانة العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وأضاف الأحمر: يستبشر أبناء الشعب اليمني بنبأ الوديعة الملكية في البنك المركزي اليمني باعتبارها أحد الآمال التي يعوّلون عليها في تخفيف وطأة المعاناة والمأساة التي يعيشونها بسبب ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تنهب قوت المواطن وتستغل فاقته وحاجته في الحشد ضد الشرعية وإجباره على خوض المعارك العبثية واستهداف المدن اليمنية وأراضي الأشقاء والملاحة الدولية.