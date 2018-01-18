بالصور.. الهلال يستعد للقاء القادسية في كأس الملك

نواف السالم(صدى):

اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة القادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين السبت المقبل، على معلب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة.

وشارك عبدالله المعيوف التدريبات بعد ان أنهى برنامجه التدريبي تحت إشراف كان، كما شارك الثنائي الأولمبي مجاهد المنيع وفهد الرشيدي، بعد فراغهما من المشاركة مع المنتخب السعودي الأولمبي.

وعلى الصعيد الميداني، تركز المران الهلالي في مجمله على الجوانب الفنية، إذ بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية منوّعة باستخدام الكرة، قبل أن يطبّق الأرجنتيني دياز عددًا من الجمل التكتيكية، تلاها مناورة على كامل مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.