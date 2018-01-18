تعليمات جديدة لتنظيم ” التيفو ” في الملاعب الرياضية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، ضوابط جديدة لتنظيم تنفيذ جماهير الأندية بالمملكة ” التيفوهات ” الخاصة بها في الملاعب الرياضية.

ووفقًا للتعليمات الجديدة، يتوجب على الجماهير الحصول على موافقة مسبقة من إدارات الملاعب أو الإدارة العامة للتشغيل والفعاليات بوكالة الشئون الفنية بالهيئة، قبل السماح بتنفيذ أي ” تيفو ” في المدرجات.

كما شددت التعليمات على ضرورة الحصول على موافقة بمضمون ” التيفو ” المزمع تنفيذه في المدرجات، مع منح مسؤولي الملاعب الحق في إلغاء ” التيفو ” إذا حاول القائمون على تنفيذه إدخال الممنوعات إلى الملاعب، مع ضرورة تفتيش معدات ” التيفو ” للتأكد من خلوها من أي ممنوعات، مثل الشعلات النارية، وأجهزة الدخان، كما منعت القائمين على تنفيذ ” التيفو ” من النزول إلى أرض الملعب، مع السماح لهم بالبدء في تنفيذه قبل المباريات بـ24 ساعة، ما عدا المباريات النهائية التي لن يسمح لهم بذلك فيها.

وحددت الإدارة العامة للتشغيل والفعاليات قائمة ممنوعات في المباريات الرياضية، تتضمن 25 بندًا، منها منع أي شعارات مستفزة للأندية المنافسة، ومنع رفع أي لافتات سياسية أو عنصرية، ومنع رفع أي صور إلا صورتي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، كما منعت التعليمات الجديدة أيضا ارتداء الجماهير ملابس غير مناسبة.