الغياب يهدد 34 لاعبًا عن ثمانية كأس الملك

طلال الغامدي(صدى):

وضع 34 لاعبًا من الأندية التي تأهلت إلى دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أنفسهم في موقف الخطر والتهديد المباشر من الغياب عن دور الـ8، وذلك عندما يخوضون المباريات مع فرقهم في الدور الذي سينطلق غدًا الجمعة.

وأخذ اللاعبون الأربعة والثلاثون بطاقات صفراء في دور الـ32 من المسابقة التي خلت من البطاقات الحمراء، إذ سيكون الحذر ملازمًا لكل اللاعبين في هذا الدور في حال تأهل فرقهم إلى دور الثمانية، خشية نيل البطـــاقة الصفراء الثانية التي تحرمهم من المشاركة.

واللاعبون الذين نالوا بطاقات صفراء في الدور الماضي هم: زكريا سالم وأحمد مشقي “ الخليج ” ، ومحمد الزبيدي “ الاتفاق ” ، وهند عوض وماهر شرومة “ النجوم ” ، ومهمد المنيف، ومحمد العنزي، وبدر الشمري “ العروبة ” ، وعلي البليهي “ الهلال ” ، ومتعـــب ملق وحسـام غالـي “ النصــــــر”، وعبدالفتــــاح عســــــــيري وأبوابونـــــا “ الأهلــــــي ” ، وعبدالمحسن فلاتة وبيسمارك “ القادسية ” ، وجونثان، وباولو، وإديسون ومهنا واقص “ الباطن ” ، وسعيد آل سعيد، ومهند النجعي، وعبدالمجيد الثنيان، وعبدالعزيز الشهراني “ ضمك ” ، وروني فرنانديز، وإسبريليا “ الفيحاء ” ، وفهد حمد، ومحمد مجرشي “ الفيصلي ” ، زحسام الجدعاني، وجاسم الحمدان، وفيصل المرقب، ومناور العنزي “ النهضة ” ، وفهد المولد، وربيع سفيان، وفيلانويفا “ الاتحاد ” .