  • الخميس 18

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بعد هزيمته.. تدريبات صباحية للاعبي برشلونة بغياب الأساسيين

بعد هزيمته.. تدريبات صباحية للاعبي برشلونة بغياب الأساسيين

بعد هزيمته.. تدريبات صباحية للاعبي برشلونة بغياب الأساسيين
ماجد محمد(صدى):

بدأ فريق برشلونة لكرة القدم إجراء تدريباته الصباحية اليوم الخميس ، في ظل غياب المهاجمين ، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز ، والمدافع جوردي ألبا بإذن من إدارة النادي .

وعاد الفريق للتدريب صباح اليوم بعدما تعرض لهزيمة بهدف نظيف أمام إسبانيول في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب كورنيلا ألبرات ، حيث سمح الفريق بجلسة تعافي للاعبين ممن شاركوا أساسيًا في المواجهة ، بالإضافة إلى تمرينات أكثر قوة لبقية لاعبي الفريق .

وحرص لاعبي الرديف كارليس ألينيا وجوكين إيزكييتا وسيرجي بالنسيا وفالي خيمينيز وديفيد وإنييجو رويز دي غلاريتا ومارك كوكوريلا ، على المشاركة في تدريبات الفريق اليوم ، حيث يعود الفريق لتدريباته غدًا على خلفية الاستعداد للقاء ريال بيتيس يوم الأحد المقبل ، على ملعب بينيتو فيامارين خلال الجولة الـ20 من الدوري الإسباني .

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *