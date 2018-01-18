بعد هزيمته.. تدريبات صباحية للاعبي برشلونة بغياب الأساسيين

ماجد محمد(صدى):

بدأ فريق برشلونة لكرة القدم إجراء تدريباته الصباحية اليوم الخميس ، في ظل غياب المهاجمين ، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز ، والمدافع جوردي ألبا بإذن من إدارة النادي .

وعاد الفريق للتدريب صباح اليوم بعدما تعرض لهزيمة بهدف نظيف أمام إسبانيول في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب كورنيلا ألبرات ، حيث سمح الفريق بجلسة تعافي للاعبين ممن شاركوا أساسيًا في المواجهة ، بالإضافة إلى تمرينات أكثر قوة لبقية لاعبي الفريق .

وحرص لاعبي الرديف كارليس ألينيا وجوكين إيزكييتا وسيرجي بالنسيا وفالي خيمينيز وديفيد وإنييجو رويز دي غلاريتا ومارك كوكوريلا ، على المشاركة في تدريبات الفريق اليوم ، حيث يعود الفريق لتدريباته غدًا على خلفية الاستعداد للقاء ريال بيتيس يوم الأحد المقبل ، على ملعب بينيتو فيامارين خلال الجولة الـ20 من الدوري الإسباني .