بالأسماء.. جامعة بيشة تعلن المرشحين والمرشحات لوظيفة محاضر

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة بيشة أسماء 41 مرشحاً ومرشحة على وظيفة ” محاضر ” في كليات العلوم التطبيقية، والتربية، والعلوم، والحاسبات وتقنية المعلومات، والهندسة، والمجتمع، والأعمال، والآداب، وكلية العلوم والآداب ببلقرن، وكلية العلوم والآداب بتثليث، وكلية العلوم الآداب بالنماص.

ودعت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة المرشحين والمرشحات إلى مراجعة العمادة ابتداءً من يوم الأحد 4 /5 /1439هـ لاستكمال إجراءات التعيين مصطحبين معهم أصول الشهادات والمؤهلات مع صور لها، وأصل الهوية الوطنية مع صورة لها، وأصل المعادلة من زارة التعليم للحاصلين على المؤهل من جامعة خارجية مع صورة لها، وصورتين شخصية ملونة مقاس 4*6، وبيان الخدمات والخبرات الوظيفية إن وجدت، بالإضافة إلى تعبئة كراسة التعيين في العمادة.

وذكرت العمادة أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات من خلال موقع العمادة على الرابط: هنا .