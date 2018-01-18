” رونالدينيو ” يوجه رسالة لجمهوره بعد اعتزاله كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

وجه نجم نادي برشلونة الإسباني السابق، رونالدينيو، اليوم الخميس، رسالة مؤثرة إلى كل القائمين على لعبة كرة القدم بعد اعتزاله، قائلاً ” أنتم تعرفون بأنني خجول ولا أملك موهبة الحديث المطول، ولكن أريد القول من كل قلبي إنني ممتن لكل المدربين والمسؤولين والجماهير والزملاء وسائق الباص والشخص الذي يوصل المياه لنا والحكام والإعلاميين، وكل من لهم صلة بالكرة.. بدونكم لم أكن أستطيع تقديم شىء.. ” .

وكان رونالدينيو نجم السيلساو قد أعلن أمس الأول الثلاثاء، عن نهاية مشواره بكرة القدم بعد مسيرة مدججة بالإنجازات والأرقام على الصعيدين الدولى والمحلي.