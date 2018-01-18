ضبط مخالفات لقرار التوطين بالمجمعات الطبية بـ ” ينبع “

نايف السالم(صدى):

تمكنت حملة تفتيشية، اليوم الخميس، من ضبط عددًا من المخالفات لقرار التوطين، والسماح للوافدين العمل بمهن مقصورة على السعوديين، بالمجمعات الطبية الخاصة بمحافظة ينبع.

وجاءت عمليات فريق التفتيش بمكتب عمل ينبع، بمشاركة القطاع الصحي والضبط الإداري بشرطة المحافظة، وذلك ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” على المجمعات الطبية الخاصة لمتابعة المخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وأشار المكتب، إلى أن تلك الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من الالتزام بنظام العمل وتطبيق القرارات المتعلقة بالتوطين، مبيناً أنه ستُتخذ جميع العقوبات على من يخالف هذه الأنظمة.