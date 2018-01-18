سياحة جازان تتلقى 68 شكوى ومخالفة في المهرجان الشتوي

تركي السالم(صدى):

تلقى فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة جازان، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الحالية، 48 شكوى ضد الخدمات والمنشآت السياحية في المنطقة، حيث تم التعامل معها في أقل من 24 ساعة من وصول بلاغ الشكوى، فيما تم مخالفة 20 وحدة سكنية وسياحية بين فنادق ووحدات سكنية مفروشة .

وأوضح مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة بجازان المهندس رستم بن مقبول الكبيسي ، أن لدى الهيئة آلية للتعامل مع الشكاوى التي تتلقاها، من خلال ما تسمح به الأنظمة واللوائح للوصول إلى حقيقة الشكوى، ومدى صحتها وهل هي نتيجة مخالفة نظامية ارتكبها المرخص له، وهذا يتطلب تطبيق العقوبة النظامية ، أما إذا كانت الشكوى نتيجة اختلاف في وجهات نظر بين الطرفين، في هذه الحالة تتدخل الهيئة لمحاولة حل هذا الاختلاف والوصول لحل توفيقي يرضي الطرفين.

وبين أن الهيئة نجحت ولله الحمد في حل الكثير من تلك الشكاوى بشكل توفيقي، تصل في بعض الأحيان إلى إعادة مبالغ مالية لصاحب الشكوى ، داعيًا المتضررين من مواطنين ومقيمين، إلى ضرورة إبلاغ فرع الهيئة بذلك حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، من خلال الاتصال على مركز الاتصال السياحي على رقم: 19988، أو بالتقدم بشكوى رسمية إلى فرع هيئة السياحة بمنطقة جازان .