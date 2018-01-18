إقبال كثيف على ” مسرح حوير ” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حمود العنزي (صدى):

شهدت فعاليات ” مسرح حوير ” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ، إقبالاً لافتاً ، إذ تُنمي فعالياته في الأطفال حب الإبل كموروث، والافتخار والاعتزاز بها كحضارة وتاريخ؛ حيث تثري الفعالية الطفل بمعلومات ومهارات تاريخية وعلمية، تضم العديد من ورش العمل التدريبة الممتعة والهادفة.

وأوضح المشرف على مسرح حويّر عبدالعزيز العريفي، أن الفعالية تستقبل 200 طفل يوميًا خلال إجازات الأسبوع، وإجازة منتصف العام، وتستغرق كل ورشة نحو 20 دقيقة، يتعلم الطفل من خلالها بعض الأعمال الفنية ن، وممارسة ألعاب تفاعلية تهدف إلى حل الألغاز التي تُطرح أمام الطفل، فيما تهتم ورشة أحياء الإبل بتعريفه على أجزاء الجمل، وتلوين رسمة حويّر.

وأضاف العريفي، أن فعالية ” مسرح حوير ” ؛ تتضمن فقرات ومسابقات متنوعة للأطفال يعرض من خلالها مجموعة من المسرحيات والفقرات الترفيهيه المصممة للطفل.