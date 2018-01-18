الخدمة المدنية تعلن أسماء المتقدمات لوظائف تعليمية لمطابقة البيانات اليوم
أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المدعوات لمطابقة بيناتهن من المتقدمات على الوظائف التعليمية مساء اليوم الخميس .
وعلق ” المنيف ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” سيتم بإذن الله تعالى الإعلان عن أسماء المدعوات لمطابقة بياناتهن من المتقدمات على الوظائف التعليمية – نساء- مساء اليوم ودعوتهن لمطابقة بياناتهم اعتبارًا من يوم الأحد في أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق ” .
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