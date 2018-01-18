الخدمة المدنية تعلن أسماء المتقدمات لوظائف تعليمية لمطابقة البيانات اليوم

فاطمة المالكي(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المدعوات لمطابقة بيناتهن من المتقدمات على الوظائف التعليمية مساء اليوم الخميس .

وعلق ” المنيف ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” سيتم بإذن الله تعالى الإعلان عن أسماء المدعوات لمطابقة بياناتهن من المتقدمات على الوظائف التعليمية – نساء- مساء اليوم ودعوتهن لمطابقة بياناتهم اعتبارًا من يوم الأحد في أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق ” .