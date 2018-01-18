انطلاق فعاليات مؤتمر ” حكاية وطن ” بحضور الرئيس السيسي

واشنطن(صدى):

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ” حكاية وطن ” بحضور فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويحضر فعاليات المؤتمر في جلسته الأولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان المصري المهندس مصطفى مدبولي ولفيف من الوزراء والمسئولين وأطياف من المجتمع معظمهم من الشباب وفور دخول الرئيس السيسي للقاعة قوبل بموجة من التصفيق من قبل الحضور.

وتأتى هذه الدائرة للنقاش ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأربعاء، ويستمر حتى غدا الجمعة ويحضر فى الحوار عدد من الوزراء فى مقدمتهم المهندس مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء ووزير التخطيط ووزير التنمية المحلية ووزير البترول.