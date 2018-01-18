السلطات الإيرانية تعتقل شاعرًا طالب بـ ” إجراء استفتاء “

طهران(صدى):

ألقت قوات الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، القبض على الشاعر محمد مهدوي فر، بعد مشاركته في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها طهران، وتبنيه إجراء استفتاء حول بقاء نظام الملالي.

ووفقًا لتقرير نشرته جمعية حقوق الإنسان في إيران، اعتقلت قوات الأمن المحلي ” مهدوي فر ” ، أثناء اعتزامه السفر من مدينة مشهد الإيرانية شمال شرق البلاد، وبعد عدة أيام على احتجازه في المدينة، تم ترحيله إلى سجن أصفهان العام.

كان ” فر ” ، كتب العديد من الرسائل الاحتجاجية حول ممارسات النظام الإيراني وأرسلها إلى كبار المسؤولين، مطالبًا فيها بإجراء استفتاء عام يشارك فيه الشعب لتحديد مستقبل النظام الدكتاتوري.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للشاعر الإيراني المعتقل وهو يحمل لافتة كتب عليها باللغة الفارسية ” استفتاء ” .