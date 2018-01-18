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بالفيديو.. أهالي حائل يقدمون القهوة لرجال الأمن تقديرا لجهودهم

بالفيديو.. أهالي حائل يقدمون القهوة لرجال الأمن تقديرا لجهودهم
علي العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدير أهالي حائل الدور الأمني الذي تقوم به رجال الشرطة، وذلك عن طريق تقديم القهوة لهم، كشكل من أشكال التقدير والعرفان.

وظهر بالمقطع شابين يقدمان القهوة لأحد العناصر الأمنية، وهما يثنيان على ما يبذل رجال الأمن من مجهود لراحتهم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 4 ساعات

وهنا دنكن دونات يقدمون كعكة الدونات والقهوة لرجال البوليس ببلاش إكراما لهم ورشوة غير مباشرة كي يكثروا الحراسة في منطقة المحل. كلما كثُر منظر وقوف سيارة الشرطة في الموقع كلما خاف السروقية والحثالة الاقتراب من المحل بِنِية الاعتداء المسلَّح او الابتزاز

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