بالفيديو.. أهالي حائل يقدمون القهوة لرجال الأمن تقديرا لجهودهم

علي العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدير أهالي حائل الدور الأمني الذي تقوم به رجال الشرطة، وذلك عن طريق تقديم القهوة لهم، كشكل من أشكال التقدير والعرفان.

وظهر بالمقطع شابين يقدمان القهوة لأحد العناصر الأمنية، وهما يثنيان على ما يبذل رجال الأمن من مجهود لراحتهم.

