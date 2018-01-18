” الصحة ” تحصن 3200 زائر ومشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

عادل الحربي(صدى):

نجحت وزارة الصحة، في تحصين أكثر من 3200 شخص ضد الإنفلونزا الموسمية من الزوار والمشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثانية منذ انطلاقته على أرض الصياهد الجنوبية بنفود الدهناء، في إطار مشاركتها لتقديم أفضل الخدمات الطبية لزوار السوق والمشاركين دعماً لأنشطة وفعاليات المهرجان.

وأوضح مشرف المراكز الصحية ومكافحة العدوى بالمهرجان الدكتور سمير حميده، أن مشاركة وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض جاءت في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لهذا العام بشكل مختلف وأوسع دعماً للمراكز حول مقر المهرجان في محافظة رماح ومركزي الرمحية والحفنة، حيث أنشأت مركزاً صحياً متكاملاً يعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال جميع الحالات العلاجية من الزوار والمشاركين في المهرجان والحالات الإسعافية التي تقع في نطاق أرض المهرجان .

وبين أن المركز يحوي أقساماً للفرز البصري الأولي، وقسم للكشف عن العلامات الحيوية، إضافة إلى ثلاث عيادات طبية (طب عام)، كما يشمل المركز قسماً للضماد، وغرف انتظار لمرضى الحالات التنفسية، وعيادة طب وقائي، وغرفة للعزل الوقائي، وغرفة للنفايات الطبية.

وتشمل مشاركة وزارة الصحة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عربات لإدارة المختبرات وبنك الدم، وخمس فرق إسعافية متنقلة من إدارة طب الطواري.