مشادة كلامية بين وافدين سودانيين تنتهي بوفاة أحدهما لأسباب غامضة

نايف السالم(صدى):

فتحت شرطة محافظة أضم التابعة لمكة المكرمة، تحقيقًا اليوم الخميس، مع وافد من الجنسية السودانية متهم في وفاة آخر من بني جلدته، بمركز الجائزة .

وفي التفاصيل، كشفت مصادر أن المقيم السوداني وافته المنية اليوم بعد مشادة كلامية حدثت بينه وبين وافد آخر من بني جلدته بسبب خلاف نشب على اسطوانة غاز كاد أن يتطور إلى تشابك بالأيادي لولا تدخل الحاضرين.

وجاءت وفاة المقيم على الفور داخل سكنه في مقر الخلاف، حيث تم نقله إلى مستشفى أضم العام والذي أكد وفاته دون توضيح للأسباب.