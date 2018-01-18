90 متبرعا بالدم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حمود العنزي(صدى):

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة المختبرات وبنك الدم في استقبال المتبرعين بالدم من الزوار والمشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقام حالياً بالصياهد الجنوبية للدهناء، حيث وصل عدد المتبرعين 90 متبرعاً .

وكشف القائمون على بنك الدم، أن مشاركتهم في الفعاليات، تأتي بهدف زيادة مخزون بنوك الدم بالمنطقة، إضافة إلى تعريف زوار المهرجان بأهمية وفائدة التبرع بالدم على الصحة العامة للإنسان، وأنواع فصائل الدم، وإجراء الاختبارات الطبية للدم لكل متبرع.