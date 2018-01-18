مؤسسة القدس تدين إطفاء الاحتلال الأنوار عن قبة الصخرة

القدس المحتلة(صدى):

أدانت مؤسسة القدس الدولية، إطفاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأنوار عن مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى.

وأعربت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس، عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد لإطفاء الأضواء عن المسجد والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة والمتكررة، مبينة أن الممارسات الإسرائيلية مؤشراً على عزم الاحتلال الإسرائيلي تدمير فكرة الكيان السياسي الفلسطيني.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اطفأت الأضواء خلال الساعات الماضية عن قبة الصخرة في المسجد الأقصى ما أثار استنكار الفلسطينيين.