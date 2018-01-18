شاهد.. ” الحذيفي ” يبكي وهو في المحراب النبوي

علي القحطاني (صدى):

غالب البكاء إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، اليوم الخميس، وهو يؤم المصلين في صلاة الفجر من محراب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، داخل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وتوقف ” الحذيفي ” برهة من الزمن وانقطع صوته خلالها وهو يقرأ بتأثر شديد قوله تعالى: ” لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ” ؛ إجلالا واستحضارا لقدر المكان والمكانة، وبعدها استجمع الشيخ ” الحذيفي ” نفسه وواصل قراءته وإمامته للمصلين في جو إيماني مليء بالسكينة ومشهد روحاني عظيم.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة المسجد النبوي اعتمدت نقل الصلاة إلى المحراب النبوي في المسجد النبوي الشريف لجميع الفروض، بعد انقطاع امتد نحو 25 عاما وذلك بعد نجاح التطبيق الفعلي لمقترح أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، في صلاة الإمام بالمحراب النبوي .