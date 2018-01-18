بالفيديو.. متخصص: تقرير الـ 10 آلاف وظيفة شاغرة غير رسمي ومجرد ” توقعات “

حمود العنزي(صدى):

قال متخصص في الموارد البشرية إن حلول مشكلة البطالة في المملكة تبدأ من خلال إيجاد فرص وظيفية جديدة من قبل الشركات، مشيراً إلى أن التقرير المتعلق بوجود 10 آلاف وظيفة شاغرة في القطاع الخاص لم يصدر عن جهة رسمية وإنما كان عبارة عن ” مجرد توقعات ” .

وأضاف بندر السفير عبر برنامج ” أخباركم ” على قناة ” المجد ” : غالبية الوظائف التي ذكرها تقرير شركة ستراتيجك جيرز المتخصصة في الاستشارات الإدارية تتراوح ما بين أقل من المتوسطة إلى متدنية ولا تصلح للشباب.

وأردف: حلول البطالة تكون من خلال عملية ” الإحلال ” للموظف مكان الأجنبي أو من خلال توليد وظائف جديدة عبر نهج إستراتيجي يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات.

وتابع: لدينا شباب مبدعون في المجال الطبي والصيدلة والتعليم والتعليم الخاص، ويمكن تأهيلهم لسوق العمل عبر المعاهد الحكومية المتخصصة والمنتشرة، إضافة إلى أن قطاع المقاولات قد خرج منه 70 ألف أجنبي، ويمكن الاستفادة من ذلك في توظيف المواطنين عبر برنامج وطني متكامل.

